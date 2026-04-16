Këto modele sjelljeje konsiderohen shkatërruese në marrëdhëniet romantike
Komunikimi është themeli mbi të cilin fillon çdo partneritet i shëndetshëm dhe i suksesshëm, por shumë çifte përballen me problemin e konflikteve të përsëritura dhe nuk e shohin se thelbi i problemit nuk qëndron te tema e diskutimit, por te mënyra se si komunikojnë.
Aftësia e komunikimit cilësor mund të mësohet dhe të zhvillohet, dhe ekspertët në marrëdhëniet midis partnerëve identifikojnë gabimet më të zakonshme që shkatërrojnë afërsinë dhe ofrojnë teknika të provuara me anë të të cilave konfliktet mund të transformohen në mundësi për thellimin e lidhjes, shkruan New York Times.
Studiuesi i marrëdhënieve, Dr. John Gottman, ka identifikuar katër modele sjelljeje që kanë rezultuar shkatërruese dhe pohon se njohja e tyre është një hap kyç drejt ndryshimit pozitiv.
Forma e parë është kritika, e cila duhet dalluar nga ankesat. Ndërsa një ankesë i referohet një sjelljeje specifike, një kritikë është një sulm ndaj karakterit të një personi. Kritika shkakton një reagim mbrojtës tek bashkëbiseduesi.
Modeli i dytë dhe më i rrezikshëm është përbuzja, e cila manifestohet përmes sarkazmës, rrotullimit të syve, talljes ose vërejtjeve. Përbuzja komunikon neveri dhe një ndjenjë superioriteti, të cilat minojnë themelet e respektit të ndërsjellë në një marrëdhënie.
Modeli i tretë është mbajtja e një qëndrimi mbrojtës. Në vend që të marrë përgjegjësinë për kontributin e vet, partneri ia kalon përgjegjësinë palës tjetër, ose merr rolin e viktimës. Një qasje e tillë e bën të pamundur arritjen e një zgjidhjeje konstruktive.
Modeli i fundit shkatërrues është tërheqja e plotë nga komunikimi. Njëri partner mbyllet emocionalisht dhe fizikisht, duke refuzuar të vazhdojë bisedën. Edhe pse mund të duket si një përpjekje për të çaktivizuar situatën, një mur heshtjeje i përcjell bashkëbiseduesit një mesazh injorimi dhe nënkupton se problemi nuk ia vlen të zgjidhet. Përveç modeleve të mësipërme, një gabim i zakonshëm është përdorimi i përgjithësimeve të tilla si "gjithmonë" dhe "kurrë", të cilat e nxisin më tej konfliktin.
Në të gjitha këto, ekspertët theksojnë se çelësi i suksesit qëndron në krijimin e një atmosfere sigurie emocionale në të cilën të dy partnerët ndihen mjaftueshëm të sigurt për të shprehur cenueshmërinë pa frikën e sulmit. Në vend të një toni akuzues, rekomandohet një qasje që përqendrohet në ndjenjat dhe nevojat e veta. Ndërsa njëri partner shpreh qëndrimin e tij, tjetri duhet të zbatojë teknikën e dëgjimit aktiv. Kjo teknikë nuk nënkupton pritjen pasive të radhës së tij për t'u përgjigjur, por përkundrazi një fokus të plotë në kuptimin e mesazheve të partnerit, si verbale ashtu edhe joverbale.
Nëse biseda bëhet e tensionuar dhe e mbingarkuar emocionalisht, rekomandohet që ta ndërprisni përkohësisht diskutimin.