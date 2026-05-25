Gabimi më i madh në një takim të parë, shumë thonë se një zakon i largon menjëherë
Mënyra moderne e takimeve ka sjellë ndryshime të shumta në marrëdhëniet dashurore, por edhe rregulla të reja sjelljeje që shqetësojnë shumë njerëz.
Ndërsa takimet e para dikur ishin një mundësi për biseda të sinqerta dhe për t’u njohur me njëri-tjetrin, sot gjithnjë e më shumë njerëz pranojnë se e humbasin shpejt interesin për shkak të një zakoni që është bërë pothuajse i përditshëm - përdorimit të vazhdueshëm të telefonave celularë gjatë një takimi.
Shumë veta besojnë se nuk ka asgjë më të pakëndshme sesa një situatë në të cilën një person kontrollon vazhdimisht mesazhet, u përgjigjet njoftimeve ose shfleton rrjetet sociale gjatë një bisede. Një sjellje e tillë jep përshtypjen e mungesës së interesit dhe shpesh dërgon mesazhin se telefoni është më i rëndësishëm sesa personi që ulet përballë.
Ekspertët e marrëdhënieve paralajmërojnë se vëmendja dhe prania luajnë një rol kyç në krijimin e tërheqjes. Kur dikush vazhdimisht shikon në ekran gjatë një takimi, pala tjetër mund të ndihet e lënë pas dore ose e padëshiruar. Kjo është arsyeja pse shumë njerëz vendosin të mos vazhdojnë komunikimin pas takimit të parë.
Problemi përkeqësohet nga nevoja për të postuar çdo moment në mediat sociale. Të fotografosh ushqimin, të kapësh atmosferën ose të postosh detaje nga një takim mund t'u duket e lezetshme disave, por shumë njerëzve u duket e panatyrshme dhe sipërfaqësore. Gjithnjë e më shumë njerëz po thonë se duan spontanitet dhe bisedë të sinqertë, jo ndjesinë e pjesëmarrjes në përmbajtjen e mediave sociale.
Psikologët pohojnë se teknologjia moderne, megjithëse lidh njerëzit, mund të dëmtojë në të njëjtën kohë cilësinë e marrëdhënieve ndërpersonale. Në takime, kontakti me sy, dëgjimi aktiv dhe interesi për bashkëbiseduesin janë veçanërisht të rëndësishëm. Janë këto gjëra të vogla që shpesh vendosin nëse kimia dhe lidhja do të zhvillohen midis dy personave.