Këto shenja sjelljeje tregojnë se martesa juaj është gati të shpërbëhet
Prishja e martesave ndodh më shpesh në situata të përditshme, në biseda që bëhen gjithnjë e më të shkurtra dhe në heshtje që bëhen më të gjata.
Psikologu John Gotman thekson se një person që dikur e njihnit deri në detajet më të vogla mund të bëhet papritur një i huaj në jetën tuaj. Siç pohon ai, çelësi nuk është në shmangien e konfliktit, por në mënyrën se si çiftet debatojnë dhe pajtohen.
Gottman ka identifikuar disa shenja që tregojnë se martesa juaj është në prag të kolapsit. Siç pohon ai, frustrimi është një dukuri normale, por përbuzja është një shenjë e një problemi më të thellë. Ndërsa kritika drejtohet ndaj sjelljes, përbuzja sulmon personin dhe krijon një ndjenjë superioriteti. E gjithë kjo shprehet përmes sarkazmës, rrotullimit të syve dhe një toni tallës. Gottman pohon se ky është modeli më i rrezikshëm i sjelljes sepse shkatërron respektin. Kur respekti i ndërsjellë zhduket, marrëdhënia humbet themelin e saj.
Në marrëdhëniet e tensionuara, trupi reagon sikur të jetë në rrezik. Një puls i shtuar, ngushtësi në gjoks dhe një ndjenjë ankthi janë shenja të mbingarkesës. Aftësia për të folur me qetësi dhe për të zgjidhur problemet më pas zhduket. Konflikti shihet si kërcënim, jo si mundësi për zgjidhje. Në planin afatgjatë, kjo gjendje çon në një dëshirë për t'u distancuar.
Përveç kësaj, konfliktet ndodhin në çdo marrëdhënie, por aftësia për të qetësuar situatën është thelbësore. Përpjekjet për pajtim mund të jenë shenja të vogla si një shaka ose një prekje. Në marrëdhënie të shëndetshme ato pranohen, ndërsa në ato të dëmtuara refuzohen. Kur përpjekje të tilla pushojnë së pasuri efekt, konfliktet lënë pasoja afatgjata.
Mënyra se si e përjetoni të tashmen ndikon edhe në kujtimet tuaja. Ajo që dikur ju pëlqente fillon t'ju shqetësojë dhe kujtimet e mira humbasin vlerën e tyre. Çiftet në krizë shpesh e riinterpretojnë të kaluarën përmes një prizmi negativ. Kjo është një shenjë se pakënaqësia është e rrënjosur thellë dhe kur kujtimet bëhen negative, marrëdhënia hyn në një krizë serioze.