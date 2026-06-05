Homazhe për policin e vrarë në krye të detyrës, do të varroset në vendlindje
Kanë nisur homazhet për Enea Mekollin, efektivit 34-vjeçar që humbi jetën gjatë operacionit për kapjen e një të shumëkërkuari një në Lozhan të Maliqit, një ditë më parë.
Homazhet do të mbahen nga ora 10:00-12:00 në Pogradec dhe trupi i pajetë i Dëshmorit të Atdheut do të prehet në varrezat e vendlindjes, në fshatin Blacë.
Megjithëse statusi i “Dëshmorit të Atdheut” parashikon varrimin në Varrezat e Dëshmorëve, familja ka kërkuar që ceremonia e varrimit të zhvillohet në vendlindjen e tij. Sipas familjarëve, kjo kërkesë lidhet me faktin se ata kanë humbur më herët edhe një djalë tjetër nga një sëmundje e rëndë, gjithashtu efektiv policie.
Dëshira e familjes është që dy vëllezërit të prehen pranë njëri-tjetrit. /Euronews.al/