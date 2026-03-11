Këto janë 50 qytetet më të mira në botë tani - dhe 19 prej tyre janë në Evropë
Janë zbuluar 50 qytetet më të mira në botë dhe 19 prej nga vendet kryesore janë të zëna nga destinacionet në Evropë.
Renditja vjetore nga Time Out bazohet në një anketë lexuesish që i pyet banorët për elementë si cilësia e jetës, përballueshmëria, artet dhe kultura, ushqimi dhe jeta e natës, hapësirat e gjelbra dhe më shumë.
Këtë vit, më shumë se 24,000 njerëz morën pjesë në 150 qytete.
Përgjigjet e lexuesve u kombinuan më pas me votat e më shumë se 100 ekspertëve të qyteteve të Time Out për të krijuar listën përfundimtare.
Dhe vendin e parë në përgjithësi këtë vit e mori Melburni i Australisë, me qytetin më të mirë në Evropë të emëruar si Edinburg, i cili doli i treti në përgjithësi.
Londra ishte menjëherë pas Edinburgut, duke u renditur i katërti, shkruan Euronews, përcjell Telegrafi.
“Çmimi” për vendin e dytë shkoi në Shangai, me 10 të parët të rrumbullakosur nga Nju Jorku (i pesti), Kejptauni (i gjashti), Mexico City (i shtati), Bangkoku (i teti), Seuli (i nënti) dhe Tokio (i 10-ti).
Qytetet më të mira në Evropë për vitin 2026
Banorët e Edinburgut të anketuar për listën e vlerësuan qytetin për mundësinë e ecjes në këmbë, ushqimin, hapësirat e gjelbra dhe kulturën.
Sipas Time Out, qyteti është ndër më të lumturit e anketuar për vitin 2026, me 91% të të anketuarve që thonë "ata gjejnë gëzim në përvojat e tyre të përditshme" atje.
"Edinburgu merr gjithçka që e bën jetën të vlefshme për t'u jetuar dhe e ngre nivelin disa herë më lart: ushqim të shkëlqyer, hapësira të bukura të gjelbra dhe një skenë të gjallë arti dhe kulture", shkruan Chiara Wilkinson, zëvendësredaktore e Time Out në Mbretërinë e Bashkuar.
"Një nga cilësitë më të mira të kryeqytetit skocez është sa e lehtë është të lëvizësh në këmbë...".
Ndërkohë, njerëzit që jetojnë në Londër i dhanë qytetit një rezultat pothuajse të përsosur për skenën e tij të artit dhe kulturës, me një vlerësim miratimi prej 99%.
Kryeqyteti i Mbretërisë së Bashkuar u vlerësua gjithashtu për skenën e tij të restoranteve dhe hapësirat e gjelbra.
Në Evropën kontinentale, Cyrihu humbi për pak vendin e 10 më të mirëve, duke u renditur në vendin e 11-të.
Time Out i dha një vlerësim të madh qytetit zviceran për “tërheqjen” e tij gjatë gjithë vitit, nga rrugët e mbushura me lule në pranverë dhe noti në lumin Limmat në verë, deri te Festivali i Filmit i Cyrihut në vjeshtë, i ndjekur nga tregjet e famshme botërore të Krishtlindjeve në dimër.
Qytetet evropiane dominuan listën midis vendit të 11-të dhe të 20-të, me Kopenhagenin në të 13-tin, Krakowin në të 16-tin, Porton në të 17-tin, Madridin në të 19-tin dhe Valencian në të 20-tin.
Çuditërisht, Parisi, kryeqyteti i vendit më të vizituar në botë, u rendit vetëm në vendin e 22-të.
Megjithatë, qyteti ishte i vetmi me një rezultat të përsosur për skenën e tij të arteve dhe kulturës, dhe një shifër marramendëse prej 97% e të anketuarve thanë se e miratonin skenën e ushqimit dhe pijeve.
Qytete të tjera që u renditën në 50 vendet e para përfshijnë Bath (vendi i 26-të), Bilbao (vendi i 27-të), Berlin (vendi i 28-të), Antverp (vendi i 31-të), Napoli (vendi i 33-të), Amsterdam (vendi i 34-të), Athinë (vendi i 40-të), Vjenë (vendi i 44-të), Dublin (vendi i 45-të) dhe Lisbon (vendi i 49-të). /Telegrafi/