Këto edicione speciale të Mini Countryman janë altoparlantë gjigantë mobilë me 215 kuaj fuqi
Çfarë është e thjeshtë: dy versione të Mini Countryman S të pajisura nga një studio austriake dizajni e frymëzuar nga festivalet muzikore që i shndërrojnë të dy makinat në, në thelb, altoparlantë gjigantë mobilë.
Arsyeja është më e ndërlikuar: sipas Mini, "një traditë e gjatë dhe vlerë thelbësore e markës është personalizimi individual i automjetit".
Kështu që kjo evoluon natyrshëm në: altoparlantë mobilë me 215 kuaj fuqi për festivalet muzikore, transmeton Telegrafi.
Studioja austriake e dizajnit është Vagabund, dhe së bashku me Mini-n e ka përmirësuar Countryman-in tashmë mjaft të madh me harqe më të gjera, parakolpë të rinj, platforma dhe rrota më të mëdha, dhe ka rritur lartësinë e udhëtimit.
Gjithashtu u ka shtuar një raft çatie të dy makinave me një dizajn që i referohet mbulesave të altoparlantëve.
Ah po, altoparlantë. Xhamat e pasmë anësor u hodhën në kosh, dhe në vend të tyre vijnë njësi të projektuara posaçërisht për të prishur mbrëmjet dhe fundjavat e qeta të fqinjëve tuaj. Ose nxirrni disa zhurma në një hapësirë të jashtme.
Altoparlantët e nivelit të lartë dhe njësitë e frekuencave të mesme janë ndërtuar direkt në karroceri, ndërsa subwoofer-ët - për fat të keq, jo një palë qen të vegjël - janë vendosur në pjesën e pasme.
Dikur, kjo lloj gjëje ishte praktikë standarde për çdo entuziast të makinave të viteve nëntëdhjetë. Mini nuk ka specifikuar nëse targa e makinës dridhet kur bie ritmi.
Për ta theksuar vërtet këtë pikë - dhe për të rritur moshën e demografisë së synuar të makinës - ekziston edhe një Sony Walkman i vjetër i ngjitur në një strehë të veçantë. Supozohet të jetë "ndjenja e humorit" e Mini-t, por në fakt na bën të dëshirojmë kaseta.
përmes sipërmarrjes së përbashkët Audi-FAW. Hyrja e parë e Audi-t në tregun kinez daton që nga viti 1988, kur hyri përmes First Automotive Works, një prodhues shtetëror makinash.
Që nga viti 2021, Audi ka punuar gjithashtu me SAIC, një tjetër prodhues shtetëror makinash.
Ndërkohë, shitjet e modelit të parë AUDI kanë arritur në 10,000 njësi që kur E5 Sportback u lansua shtatorin e kaluar. E7X del në shitje në tremujorin e dytë të këtij viti, përpara mbërritjes së limuzinës në vitin 2027.
Modelet ekzistuese synojnë blerës të rinj dhe të pasur që kërkojnë diçka të ndryshme nga linja e zakonshme e Audi-t, siç dëshmohet nga dizajnet e tyre krejtësisht të dallueshme brenda dhe jashtë. /Telegrafi/