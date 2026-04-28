Këshilla të thjeshta për të fjetur më mirë, praktikoni këto zakone
Nëse zgjoheni shpesh natën duke u ndjerë më të lodhur sesa kur keni shkuar në shtrat, mund të jetë koha të rivlerësoni zakonet tuaja të mbrëmjes.
Mjeku i njohur britanik Amir Khan ka ofruar disa këshilla të thjeshta për këdo që vuan nga pagjumësia, duke theksuar se zgjidhja shpesh nuk është në trendet apo ilaçet e TikTok, por në përmirësimin e të ashtuquajturës higjienë gjumi, shkruan Unilad.
Dr. Khan shpjegon se gjumi i dobët është i dëmshëm për pothuajse çdo aspekt të jetës, nga aftësia juaj për t'u përqendruar dhe për të marrë vendime deri te tensioni i gjakut. Në vend që të merrni ilaçe, ai sugjeron të përvetësoni zakone të shëndetshme.
"Higjiena e gjumit përfshin zakone të shëndetshme, dhe gjumi i mirë është thelbësor për shëndetin mendor dhe fizik. Nëse po flini keq, le të përpiqemi ta rregullojmë me hapat e mëposhtëm", shpjegoi ai. Ai theksoi gjithashtu se nevojitet këmbëngulje për rezultatet e para.
"Ndonjëherë vetëm disa hapa të thjeshtë mund të përmirësojnë sasinë dhe cilësinë e gjumit. Nëse keni probleme me gjumin, provoni këto këshilla dhe jini këmbëngulës për dy deri në katër javë, pasi kaq kohë u duhet atyre që të fillojnë të funksionojnë".
Një orar i qëndrueshëm është çelësi
Edhe pse duket e thjeshtë, shumë njerëz e anashkalojnë hapin më të rëndësishëm - të shkojnë në shtrat dhe të zgjohen në të njëjtën kohë. "Mbani një orar të qëndrueshëm gjumi. Mundohuni të shkoni në shtrat dhe të zgjoheni afërsisht në të njëjtën kohë çdo ditë, madje edhe në fundjavë. Kjo do të ndihmojë në forcimin e orës suaj të brendshme biologjike. Synoni për shtatë deri në tetë orë gjumë çdo natë", këshilloi Khan.
Krijoni një rutinë relaksuese në mbrëmje
Hapi tjetër është të krijoni një ritual që do t'i sinjalizojë trupit tuaj se është koha për të pushuar. "Krijoni një rutinë relaksuese para gjumit që do t'ju ndihmojë të relaksoheni dhe të përgatiteni për gjumë. Tridhjetë deri në gjashtëdhjetë minuta para gjumit, bëni një banjë ose dush të ngrohtë, bëni disa shtrirje të lehta, meditoni ose lexoni një libër - por jo në një pajisje elektronike", rekomandoi mjeku.
Shmangni stresin dhe ekranet para gjumit
Dr. Khan theksoi gjithashtu se shumë njerëz marrin vendime të këqija para gjumit për gjendjen e tyre mendore. "Mos harroni, shmangni bisedat emocionale ose stresuese para gjumit, si dhe çdo diskutim rreth punës. Stresi është një nga arsyet më të zakonshme pse njerëzit nuk mund të flenë natën", tha ai.
Sigurisht, ai rekomandoi edhe një pushim nga ekranet. Studime të shumta tregojnë se drita blu nga telefonat dhe televizorët mund të prishë ritmin tonë natyror të gjumit dhe zgjimit, duke e bërë edhe më të vështirë të biesh në gjumë.
Ilaçet e gjumit nuk janë zgjidhje
Është jashtëzakonisht e rëndësishme t’i provoni të gjitha këto këshilla përpara se të mendoni të merrni vetë ilaçe për gjumë. Ato mund të shkaktojnë varësi të lartë dhe nuk adresojnë shkakun e vërtetë të problemit. “Si mjekë të përgjithshëm, ne shmangim përshkrimin e ilaçeve për gjumë, përveç në rrethana të jashtëzakonshme. Ato shkaktojnë varësi dhe mund të zhvillojnë tolerancë ndaj dozës me kalimin e kohës. Është më mirë t’i shmangni”, përfundoi Dr. Khan.