Kërkohet paraburgim ndaj zyrtarit policor për veprën penale “Organizimi i skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshëm“
Prokuroria Themelore në Ferizaj, njofton opinionin publik se ka kërkuar nga Gjykata Themelore në Ferizaj, dega në Shtërpcë, caktimin e masës së paraburgimit ndaj të pandehurit E.L., zyrtar policor, për shkak të dyshimit të veprës penale “Organizimi i skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshëm“ sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës.
Sipas Prokurorisë thuhet se ekziston dyshimi i bazuar që nga muaji Janar 2026, në territorin e komunës së Shtërpcës, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete apo për personin tjetër, ka organizuar lojëra të fatit për të cilat nuk është dhënë leja e organit kompetent, ashtu që organizon online këto lojëra përmes faqes “888verona.club”, i cili i ka dërguar kredi ne account (llogari) të të demtuarit M.R., dhe deri më tani borxhi i akumuluar përmes këtyre lojrave te fatit i është grumbulluar 14.500 euro, ndërsa 2.000 euro i’a ka dhënë dhe tani ka presion nga i pandehuri që t’ia jep edhe 12.500 euro. Andaj, sipas Prokurorisë, i njëjti me këto veprime do të kryente veprën penale “Organizimi i skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshëm” nga neni 294 paragrafi 2 të KPRK- së.
Ndërkaq siç thuhet në njoftim: "I pandehuri që nga data 16 Prill 2026, me vendim të Prokurorit të Shtetit gjendet nën masën e ndalimit 48-orësh për veprën penale të lartëcekur". /Telegrafi/