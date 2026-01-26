Bayern Munichu ka nisur negociatat për rinovimin e kontratës së qendërsulmuesit Harry Kane.

Anglezi ka qenë lojtari më i mirë që kur iu bashkua “Bavarezzëve”, megjithatë gjithnjë është kërkuar në Ligën Premier, ku thuhet se Manchester Unitedi po e ëndërron afrimin e këtij të fundit.

Sidoqoftë, Bayerni ka vendosur ta “blindojë” Kane për të mos i lënë hapësirë që të largohet.

Drejtori i gjigantit gjerman Max Eberl ka konfirmuar se negociatat kanë nisur dhe dëshira e klubit është ta vazhdojë sa më parë bashkëpunimin edhe për disa vite.

“Jemi në bisedime me Harry”, deklaroi shkurtimisht ai.

Ndërkohë, Man Utd thuhet se ishte gati të ofronte mbi 80 milionë euro për të siguruar shërbimet e lojtarit. Mbetet të shihet nëse Kane do të bindet nga oferta e gjigantit gjerman apo do ta kërkojë rikthimin në kampionatin anglez./Telegrafi/

