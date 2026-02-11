Kërkohen pesë persona për grabitje, policia kërkon ndihmën e qytetarëve
Sektori i Hetimeve të Kryeqytetit, me autorizim nga prokuroria kompetente, kërkon ndihmë nga qytetarët në ofrimin e informatave, të cilat do të ndihmonin në identifikimin e personave që shihen në fotografi.
Sipas një njoftimi për media bëhet e ditur se personat e dyshuar kërkohen për përfshirje në veprën penale “Grabitje”.
Të nderuar, për çdo informatë që mund të çojë në identifikimin e tyre, ju lusim të kontaktoni policinë në numrin e telefonit: 192 ose përmes emailit: info@kosovopolice.com. /Telegrafi/
