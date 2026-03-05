Kërcet arma në Shkodër, plagoset 45-vjeçari
Një plagosje me armë ka ndodhur mbrëmjen e sotme në Shkodër në vendin e quajtur Ura e Dervishit.
Bëhet me dije se në afërsi të një ambienti servis, dyshohet se I.G ka qëlluar me armë zjarri dhe si pasojë, është plagosur Genc Hoxha, 45 vjeç, i cili ka marre dëmtime në këmbë dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve, jashtë rrezikut për jetën.
Njoftimi:
Rreth orës 21:10, në vendin e quajtur Ura Dervishbeg, në rrugë në afërsi të një ambienti servis, dyshohet se shtetasi I. G. ka qëlluar me armë zjarri dhe si pasojë, është plagosur shtetasi G. H., 45 vjeç, i cili ka marre demtime ne kembe dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve, jashtë rrezikut për jetën.
Shërbimet e Policisë kanë shkuar menjëherë në vendngjarje dhe janë vënë në ndjekje të autorit.
Ndërkaq, grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, vijon punën për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.