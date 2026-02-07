Kërcënohet një gazetar përmes rrjeteve sociale, Policia po heton rastin
Policia e Kosovës ka njoftuar se një gazetar ka raportuar se është kërcënuar përmes rrjeteve sociale.
Policia në raportin 24 orësh bën të ditur se rasti ka ndodhur të premten, më 6 shkurt në ora 15:03.
“Lagjja e Spitalit, Prishtinë 06.02.2026 – 15:03. Ankuesi mashkull kosovar (gazetar), ka raportuar e përmes rrjeteve sociale ka pranuar një mesazh kërcënues dhe fyes nga i dyshuari”, thuhet në raport.
Lidhur me rastin është njoftuar prokurori, ndërsa nuk raportohet për të arrestuar.
Rasti po hetohet. /Telegrafi/
