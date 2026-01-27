“Keni 24 orë kohë” – Adriano kërkon kthimin parave që një mashtrues ia mori nënës së tij nga WhatsApp
Legjenda e futbollit brazilian, Adriano, ka reaguar ashpër publikisht ndaj një mashtruesi që arriti ta mashtrojë nënën e tij përmes një mesazhi të rremë në WhatsApp, duke i marrë më shumë se 15 mijë realë brazilianë (rreth 2400 euro).
Në një video që u bë virale në rrjetet sociale, ish-sulmuesi i Interit zbuloi se mashtruesi ishte paraqitur si vetë Adriano, duke pretenduar se kishte ndërruar numrin e telefonit.
Përmes këtij mashtrimi, ai arriti ta bindte nënën e tij, Rosilda Ribeiro, që t’i transferonte shumën e parave.
Adriano u shfaq i revoltuar dhe i prekur, duke i dërguar një paralajmërim të drejtpërdrejtë mashtruesit: paratë duhet të kthehen brenda 24 orëve, përndryshe do të përballet me pasoja.
“Nuk luhet me familjen time”, ishte mesazhi i qartë i ish-futbollistit, i cili përdori gjuhë të ashpër në reagimin e tij publik, duke treguar se është i vendosur ta çojë çështjen deri në fund.
Mãe do ex jogador de futebol Adriano Imperador caiu no golpe do pix. pic.twitter.com/mUe38PLx99
— CAOS NO RIO DE JANEIRO (@CAOSNORJ021) January 26, 2026
Rasti i Adrianos është një tjetër shembull i mashtrimeve gjithnjë e më të shpeshta përmes aplikacioneve të komunikimit, ku autorët shfrytëzojnë emra të njohur dhe besimin familjar për të përfituar financiarisht. /Telegrafi/