Katër shenjat që harrojnë miqtë kur dashurohen: Për ta, partneri bëhet i gjithë universi
Sipas astrologëve, këto shenja lidhen aq fort emocionalisht, sa shpesh i lënë pas dore veten, miqtë dhe nevojat e tyre personale
Dashuria te disa njerëz vjen ngadalë dhe në mënyrë racionale, por ka shenja të horoskopit që, sipas astrologjisë, kur dashurohen, e humbin plotësisht kontrollin mbi emocionet. Atëherë partneri bëhet qendra e botës së tyre, ndërsa kufiri mes dashurisë dhe përkushtimit të tepruar shpesh fillon të zbehet.
Astrologët pohojnë se pikërisht këto katër shenja më së shpeshti harrojnë veten, miqtë, detyrimet dhe nevojat e tyre personale kur i godet dashuria e vërtetë. Për ta, ndjenjat nuk janë diçka kalimtare, por një gjendje në të cilën japin gjithçka që kanë, transmeton Telegrafi.
Gaforrja
Gaforret konsiderohen ndër shenjat më emocionale të Zodiakut dhe, kur dashurohen, lidhen plotësisht me partnerin. Për ta, dashuria nuk është vetëm një marrëdhënie, por ndjenjë shtëpie, sigurie dhe përkatësie.
Kur duan, Gaforret dëshirojnë të jenë të pranishme në çdo çast të jetës së partnerit. Shpesh i lënë pas dore nevojat e veta për ta bërë të lumtur personin që duan. Shumë pjesëtarë të kësaj shenje janë të gatshëm të durojnë edhe gjëra që nuk do të duhej, vetëm për ta ruajtur lidhjen.
Astrologët thonë se Gaforret shpesh e idealizojnë partnerin dhe e kanë të vështirë ta pranojnë se dashuria nuk mund ta zgjidhë çdo problem. Kur lëndohen, vuajnë gjatë dhe e kanë të vështirë ta lënë pas të kaluarën.
Në dashuri japin maksimumin e emocioneve, kujdesit dhe butësisë, por pikërisht për këtë arsye shpesh mbeten me zemër të thyer.
Akrepi
Kur Akrepi dashurohet, kjo nuk është kurrë diçka sipërfaqësore. Ndjenjat e tij janë të thella, të fuqishme dhe ndonjëherë ekstreme. Për këtë shenjë, dashuria nënkupton bashkim të plotë me personin tjetër, prandaj shpesh mund të bëhet shumë posesiv dhe xheloz.
Astrologët pohojnë se Akrepat kanë nevojë që partneri të jetë vetëm i tyre, emocionalisht, mendërisht dhe fizikisht. Pikërisht për këtë arsye e përjetojnë rëndë distancën, fshehtësitë ose ndjesinë se nuk janë prioritet.
Kur duan, janë të gatshëm për sakrifica të mëdha. Megjithatë, nëse ndiejnë tradhti, dashuria e tyre mund të shndërrohet në ftohtësi dhe tërheqje të plotë.
Akrepat shpesh i lënë pas dore miqtë, detyrimet dhe pjesën tjetër të botës kur janë të dashuruar, sepse partneri bëhet obsesioni i tyre kryesor. Pikërisht për shkak të kësaj natyre intensive, marrëdhëniet e tyre rrallëherë janë të qeta dhe të thjeshta.
Peshqit
Peshqit njihen si ëndërrimtarët e mëdhenj të Zodiakut, ndërsa në dashuri shpesh jetojnë në një botë emocionesh dhe imagjinate. Kur dashurohen, kanë prirje ta shohin partnerin më të përsosur sesa është në të vërtetë.
Astrologët thonë se Peshqit shpesh i shpërfillin të metat e personit që duan, sepse dëshirojnë të besojnë në dashurinë ideale. Për këtë arsye, lehtë mund të hyjnë në marrëdhënie ku japin shumë më tepër sesa marrin.
Ata duan thellë, sinqerisht dhe pa llogari. Partnerit i ofrojnë mbështetje të madhe dhe shpesh janë të gatshëm të heqin dorë nga planet e tyre për hir të lidhjes.
Megjithatë, pikërisht kjo nevojë për ta shpëtuar ose lumturuar personin tjetër mund t’i çojë drejt lodhjes emocionale. Kur vuajnë, Peshqit tërhiqen në vete dhe e kanë të vështirë ta pranojnë sa shumë janë lënduar.
Demi
Edhe pse në shikim të parë duken racionalë dhe të qëndrueshëm, Demat janë ndër shenjat më besnike kur dashurojnë. U duhet kohë ta lejojnë dikë t’u afrohet, por kur lidhen, mbeten plotësisht të përkushtuar.
Demat e duan sigurinë dhe qëndrueshmërinë, prandaj partneri shumë shpejt bëhet personi më i rëndësishëm në jetën e tyre. Janë të gatshëm të investojnë kohë, energji dhe para që marrëdhënia të vazhdojë.
Astrologët pohojnë se Demat shpesh qëndrojnë tepër gjatë në lidhje të këqija, sepse e kanë të vështirë të heqin dorë nga personi të cilit ia kanë dhënë zemrën. Janë shumë mbrojtës dhe duan t’i ofrojnë partnerit gjithçka.
Kur duan, presin besnikëri dhe përkushtim të plotë, ndërsa tradhtinë e falin shumë vështirë.
Dashuria pa kufij mund të jetë e rrezikshme
Edhe pse është bukur të duash sinqerisht dhe thellë, ekspertët e marrëdhënieve paralajmërojnë se humbja e plotë e vetes në partner mund të bëhet e rrezikshme për shëndetin emocional.
Dashuria e shëndetshme, siç theksojnë psikologët, nënkupton baraspeshë, një marrëdhënie në të cilën të dy personat e ruajnë identitetin e tyre, miqtë, qëllimet dhe hapësirën personale.
Pikërisht për këtë arsye, astrologjia shpesh na kujton se edhe dashuria më e madhe nuk duhet të nënkuptojë heqje dorë nga vetja. /Telegrafi/