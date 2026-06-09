Më të pafatët në dashuri: Shenjat e horoskopit që vështirë e gjejnë dashurinë e vërtetë
Disa shenja të horoskopit, sipas astrologjisë, mund ta sabotojnë vetë lumturinë në dashuri për shkak të dyshimeve, xhelozisë, nevojës për liri ose frikës nga lidhja e qëndrueshme
Keni ndjesinë se asnjë lidhje nuk ju ecën si duhet në dashuri? Ndoshta, sipas astrologjisë, një pjesë e përgjigjes mund të lidhet me shenjën e horoskopit në të cilën keni lindur. Është e mundur që, pa e kuptuar, të bëni gjëra me të cilat ia prishni vetes shansin për lumturi.
Binjakët
Binjakët dinë të jenë shumë romantikë dhe të vëmendshëm, të paktën për aq kohë sa marrëdhënia u duket interesante. Megjithatë, për shkak të natyrës së tyre të ndryshueshme, kjo zakonisht nuk zgjat përgjithmonë dhe pas një kohe fillojnë të kërkojnë emocione diku tjetër.
Edhe kur qëndrojnë në një lidhje të gjatë, mund të jenë të prirur ndaj tradhtisë. “Të qëndruarit në dy karrige” shpesh nuk u duket problem, ashtu si edhe lidhjet e hapura. Megjithatë, një mënyrë e tillë jetese zakonisht nuk u sjell lumturi të vërtetë.
Gaforrja
Gaforret duken sikur janë krijuar për lidhje serioze dhe jetë familjare, por fatkeqësisht shpesh kanë ndjenjën se askush nuk i do mjaftueshëm. Janë të bindur se jeta vazhdimisht u vendos pengesa, ndaj bëhen shumë mosbesues ndaj njerëzve të tjerë, madje edhe ndaj partnerëve.
Mbi themele të tilla është e vështirë të ndërtohet një marrëdhënie e qëndrueshme. Edhe kur e gjejnë partnerin ideal, Gaforret shpesh vazhdojnë të dyshojnë dhe ta vënë lidhjen në pikëpyetje.
Virgjëresha
Virgjëreshat udhëhiqen më shumë nga arsyeja sesa nga emocionet. Pikërisht këtu qëndron edhe problemi i tyre më i madh. Ato rrallë investojnë në një lidhje aq dashuri sa presin partnerët e tyre.
Për këtë arsye, partnerët shpesh largohen, sepse krijojnë përshtypjen se ndjenjat nuk u kthehen në të njëjtën masë, transmeton Telegrafi.
Akrepi
Akrepët dinë të duan aq intensivisht, sa partnerin mund ta “mbytin” me dashuri. Janë shumë mosbesues dhe shpesh tepër xhelozë.
Ata kanë prirje ta kontrollojnë vazhdimisht partnerin, t’i kontrollojnë telefonin dhe rrjetet sociale, si dhe ta akuzojnë për tradhti. Në fund, një sjellje e tillë e rëndon aq shumë marrëdhënien, sa ose e nxit vërtet krizën në lidhje, ose e shkatërron atë përmes tensionit dhe presionit të vazhdueshëm.
Me një qasje të tillë dhe me mungesë besimi, është e vështirë të ndërtohet një lidhje e qetë dhe e lumtur.
Shigjetari
Edhe pse Shigjetarët nuk e pëlqejnë lidhjen e fortë, kjo nuk do të thotë se nuk dëshirojnë dashuri. Megjithatë, për shkak të natyrës së tyre aventuriere, në lidhjet e gjata shpejt fillojnë të mërziten.
Kur marrëdhënia bie në rutinë dhe monotoni, shpesh vendosin vetë të largohen. Edhe pse e dëshirojnë stabilitetin, e kanë të vështirë ta ruajnë, sepse nuk mund ta mohojnë nevojën për liri dhe ndryshim. Prandaj, rrallë e gjejnë lumturinë e qëndrueshme në dashuri.
Peshqit
Peshqit janë shumë emocionalë dhe për një jetë të lumtur kanë nevojë për shumë dashuri. Megjithatë, nevoja e tyre për afërsi shpesh mund të shndërrohet në varësi emocionale, gjë që rrallë sjell diçka të mirë.
Njerëzit e lindur në këtë shenjë shpesh kanë ndjenjën se nuk janë të dashur mjaftueshëm, edhe kur pranë vetes kanë një partner që i do sinqerisht. Peshqit janë të gatshëm të japin gjithçka për të tjerët dhe të njëjtën gjë e presin edhe në këmbim. /Telegrafi/