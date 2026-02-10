Katër lojtarë përjashtohen pas një përleshje të ashpër në NBA, policia hyri në fushë për të qetësuar situatën
Një përleshje e ashpër midis basketbollistëve të Detroit Pistons dhe Charlotte Hornets në çerekun e tretë të ndeshjes së mëngjesit të sotëm (e martë) rezultoi në pezullimin e katër lojtarëve.
Moussa Diabate dhe Miles Bridges të Charlotte, si dhe Jalen Duren dhe Isaiah Stewart të Detroit u përjashtuan. Trajneri i Hornets, Charles Lee, u përjashtua në çerekun e katërt pasi iu desh të ndalohej të shkonte drejt gjyqtarit, ndërsa protestonte me forcë kundër një vendimi.
Në fund, Pistons fituan 110:104. Humbja i dha fund përpjekjes së Hornets për të barazuar rekordin e klubit prej 10 fitoresh serike.
Duren kishte topin dhe po shkonte drejt koshit pak më shumë se shtatë minuta para përfundimit të çerekut të tretë kur Diabate u faulua. Duren u kthye, u përball me Diabaten dhe dukej sikur ata u përplasën me kokë.
Më pas Duren e goditi Diabaten në fytyrë me grushtin e tij të djathtë, gjë që nisi një përleshje që zgjati më shumë se 30 sekonda dhe përfundimisht çoi në një prani të shkurtër të policisë në fushë.
Ndërsa qendra e Pistons, Tobias Harris, u përpoq ta përmbante Diabaten, Diabate goditi Durenin. Duren u largua dhe Bridges vrapoi drejt tij dhe i dha një grusht me të majtën. Duren u kundërpërgjigj. Diabate u përpoq ta ndiqte përsëri Durenin dhe u desh të ndalohej.
Stewart u largua nga stoli për t'u përballur me Bridges, i cili u përgjigj me një grusht, pas së cilës ata filluan të kacafyteshin. Në një moment, Stewart e kapi Bridges në një shtrëngim rreth kokës dhe i dha disa grushte me dorën e majtë.
Duren e përshkroi ndeshjen si "tepër konkurruese".
"Emocionet po vlonin. Në fund të fundit, do të kishim dashur që gjithçka të kishte të bënte vetëm me basketbollin, por gjëra ndodhin. Të gjithë luajtën fort", tha Duren. /Telegrafi/