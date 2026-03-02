Katër këshilla për të ndërtuar vetëbesimin e fëmijës suaj kur të tjerët e ngacmojnë
Një nga sfidat më të mëdha për prindërit është rritja e një fëmije të sigurt, veçanërisht kur përballet me ngacmime nga bashkëmoshatarët. Ekspertja e psikologjisë së fëmijëve, Emily Edlynn, ndau katër këshilla praktike me Parents.com për të ndihmuar fëmijët të zhvillojnë vetëvlerësim dhe vetëbesim të shëndetshëm.
Momenti kur fëmijët tanë ndihen të përbuzur për herë të parë nga bashkëmoshatarët e tyre, shpesh na kujton ditët kur ishin foshnje dhe ne mund t’i mbronim nga rreziqet që mund t’i shihnim qartë, si vendosja e mbrojtëseve në prizat elektrike. Ndërsa ata rriten, ne e kuptojmë se është po aq e rëndësishme të njohim rreziqet emocionale, por për fat të keq, nuk ka zgjidhje kaq të thjeshta për to.
Fëmijët rreth moshës pesë vjeç njihen për drejtpërdrejtshmërinë e tyre. Ata ende nuk i kanë përvetësuar plotësisht normat shoqërore, kështu që nuk e kuptojnë se është e pahijshme të ngulësh sytë, të tregosh me gisht ose të bësh komente të pakëndshme. Deklaratat e tyre mund të na duken të pakëndshme ose fyese, por ata shpesh thjesht po thonë me zë të lartë atë që shohin, sepse po komentojnë mbi përvojat e tyre.
Pavarësisht qëllimeve të fëmijëve të tjerë, gjëja më e rëndësishme është që fëmija juaj të mos ndihet keq për diçka që nuk e shqetësonte para ngacmimit. Kjo është një mundësi e shkëlqyer për të punuar në ndërtimin e vetëbesimit dhe vetëvlerësimit të shëndetshëm, si dhe për të gjetur një ekuilibër midis përqafimit të individualitetit të tyre dhe ndjenjës së rehatisë midis bashkëmoshatarëve të tyre, shpjegon Edlynn.
Ji i saktë në lëvdatat e tua
Për të ndërtuar vetëbesim dhe vetëvlerësim në shtëpi, lavdëroni cilësi dhe sjellje specifike. Për shembull, thoni: "Më pëlqen shumë mënyra se si e përdore imagjinatën tënde për të krijuar këtë lojë argëtuese! Je vërtet krijues!" Është e rëndësishme të jesh i sinqertë dhe selektiv në lavdërimet e tua. Nëse i thua fëmijës tënd "Bravo" çdo pesë minuta, lavdërimi do të humbasë kuptimin e tij dhe do të bëhet i pakuptimtë.
Festoni diversitetin
Në këtë moshë, fëmijët bëhen më të vetëdijshëm se si janë të ngjashëm me të tjerët dhe si janë të ndryshëm. Kjo është arsyeja pse është një ide e mirë të përfshihet në bisedat e përditshme tema se sa mirë është që të gjithë janë unikë. Pyeteni fëmijën tuaj se çfarë e bën atë të ndryshëm nga të tjerët dhe çfarë i pëlqen ose nuk i pëlqen në lidhje me ato dallime. Gjatë këtij procesi, bëjani të ditur se ju e doni veçantinë e tij. Mesazhet pozitive të vazhdueshme nga prindërit janë çelësi i ndjenjës së vetëbesimit dhe vetëvlerësimit të çdo fëmije.
Vëzhgoni ndërveprimin me bashkëmoshatarët
Nëse dyshoni se fëmija juaj po ngacmohet nga bashkëmoshatarët për karakteristikat e tij unike, duhet ta zhvendosni fokusin tuaj nga ndërtimi i vetëbesimit në shtëpi në vëzhgimin e asaj që po ndodh në pjesën tjetër të botës së tij. Fëmija juaj mund t'i përjetojë ose jo reagimet e fëmijëve të tjerë si negative.
Vëzhgoni lojën e fëmijës suaj me të tjerët nëse është e mundur, bisedoni me kujdestarët ose mësuesit rreth asaj që ata vënë re dhe vazhdoni të zhvilloni biseda të hapura me fëmijën tuaj. Fëmija juaj mund të dëshirojë thjesht të ndryshojë disa zakone për t'u ndjerë më rehat në shoqëri, ose mund të mendoni se disa përshtatje do ta ndihmonin atë të shkonte më mirë me bashkëmoshatarët e tij.
Pajisini ata me mjete përballimi
Realiteti është se, ndërsa rritemi, mësojmë të përputhemi me pritjet shoqërore. Ndërsa duam që fëmijët tanë ta duan gjithmonë veten për atë që janë, ndonjëherë mund t'i ndihmojmë ata të përshtasin sjelljen e tyre. Një pjesë e punës sonë si prindër është t'i udhëheqim ata përmes zhvillimit të tyre shoqëror.
Ndërtimi i vetëbesimit dhe vetëvlerësimit në shtëpi hedh themelet për sigurinë emocionale, e cila u jep fëmijëve mjetet për të lundruar në situata që nuk mund t'i kontrollojnë jashtë shtëpisë. Gjëja më e rëndësishme është që ju të jeni me ta në çdo hap të rrugës dhe të festoni personalitetin e tyre. Ndërsa zbulojnë se kush janë, duke kaluar nëpër faza të ndryshme shoqërore, ata do të dinë në thelb se janë të dashur dhe të veçantë.