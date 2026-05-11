Kasami i përgjigjet opozitës: Ishte Dita e Evropës, prandaj intonuam vetëm himnin evropian
Njëri nga liderët e VLEN-it, Bilall Kasami sot ju është kundërpërgjigjur akuzave të opozitës lidhur me intonimin e himnit kombëtar gjatë kongresit të VLEN-it.
"Përfaqësuesit e opozitës nuk e di a e kanë intonuar himnin kombëtar në ndonjë nga kongreset e tyre.
Ishte dita e Evropës ishte dita e bashkimit, prandaj ne vlerësuam se do të ishte e mjaftueshme që të intonohet vetëm himni i Evropës.
Nëse ja parashtrojnë VLEN-it këtë pyetje pse nuk është intonuar himni kombëtar, do të ishte më e logjikshme t'ja parashtrojnë edhe BDI-së se pse më herët nuk kanë intonuar himnin kombëtar në kongreset e tyre", tha Kasami./Telegrafi/