Kaplohet nga zjarri bodrumi i objektit të ish-Rilindjes
Një zjarr ka kapluar podrumin e ish-objektit të Rilindjes, derisa në vendin e ngjarjes janë edhe zjarrfikësit.
Në një prononcim për Telegrafin, drejtori i Zjarrfikësve në Prishtinë, Abdusamed Shkodra, ka thënë se ekipet janë duke tentuar ta shuajnë zjarrin.
“Jemi me ekipe të mobilizuara për ta fikur zjarrin. Bëhet fjalë për podrumin e ish-objektit të Rilindjes”, tha ai.
“Njëri nga podrumet ka marrë zjarr, kushtet e intervenimet janë shumë të vështira, pasi janë hapësira që nuk na lejojnë të afrohen”.
“Ekipi i zjarrfikësve është duke intervenuar që ta shuaj zjarrin, pasi është shumë i hovshëm – por që fatmirësisht nuk ka dëme në njerëz, vetëm dëme materiale”
“Shkaktarët e zjarrit ende nuk dihen, por që organet kompetente do të nisin hetimet se çfarë mund ta ketë shkaktuar”, përfundoi Shkodra. /Telegrafi/