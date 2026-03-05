Kaos te Real Madridi: “Lojtarët janë të pakontrollueshëm”, kritika të ashpra për dhomën e zhveshjes
Situata te Real Madrid po bëhet gjithnjë e më e tensionuar, ndërsa sezoni i “Los Blancos” vazhdon të përballet me probleme të mëdha.
Sipas gazetarit të Cadena SER, Manu Carreno, dhoma e zhveshjes së klubit madrilen është bërë “e pakontrollueshme”.
Real Madridi tashmë ka bërë një ndryshim trajneri gjatë këtij sezoni. Xabi Alonso është larguar nga posti i trajnerit, ndërsa vendin e tij e ka marrë Alvaro Arbeloa.
Megjithatë, skuadra vazhdon të ketë luhatje të mëdha dhe ka humbur dy ndeshjet e fundit, duke e bërë situatën edhe më të tensionuar.
Carreno theksoi se Arbeloa po përballet me një sfidë të madhe para ndeshjes së radhës në stadiumin Estadio de Balaídos.
“Çfarë pune e pret Arbeloan para ndeshjes së së premtes në Balaídos – pezullime, lëndime… dhe mbi të gjitha një atmosferë toksike në dhomën e zhveshjes. U mendua se problemi ishte vetëm Xabi Alonso, por duket se kjo dhomë zhveshjeje është thjesht e pakontrollueshme. Nuk arriti ta menaxhojë as Carlo Ancelotti, as Alonso dhe tani duket se as Arbeloa. Madje do të thosha se as presidenti nuk po arrin ta kontrollojë situatën”, u shpreh ai.
Gazetari spanjoll shtoi se lojtarët e Real Madridit nuk janë të kënaqur me asnjë trajner.
“Sipas tyre, një trajner është shumë i ashpër, tjetri bën analiza video shumë të gjata, një tjetër është shumë i butë… ndërsa për Arbeloan mendojnë se nuk është mjaftueshëm i mirë. Por ndoshta nuk duhet të lihet një trajner vetëm përballë një dhome zhveshjeje të pakontrollueshme, që po kalon një periudhë të vështirë dhe nuk po u jep tifozëve të Real Madridit netët e mëdha që presin”, përfundoi Carreno. /Telegrafi/