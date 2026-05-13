Gjatë derbit midis Al-Nassr dhe Al-Hilal, pati një incident të rëndë në tribuna, kur tifozët e Al-Nassr, klubit për të cilin luan Cristiano Ronaldo, hynë me forcë nga stoli VIP në tribunën e ekipit kundërshtar.

Sipas videove që qarkullojnë në rrjetet sociale, situata në një moment dukej më shumë si një sherr në rrugë sesa si një sherr i një ndeshjeje futbolli, pasi disa tifozë tundnin shkopinj dhe shkaktuan kaos të plotë midis të pranishmëve.

Edhe pse në fushë u pa një luftë e madhe midis dy rivalëve të ashpër, duket se drama e vërtetë u pa në tribuna.


Në vitet e fundit, liga profesionale saudite ka tërhequr vëmendje të madhe nga publiku botëror me ardhjen e yjeve të mëdhenj, por incidente të tilla ngrenë përsëri çështjen e sigurisë në stadiume.

Kujtojmë se derbi i madh përfundoi me rezultatin 1-1, kështu që pyetja se kush do ta fitojë kampionatin e Arabisë Saudite do të dihet vetëm pas xhiros së fundit. /Telegrafi/

