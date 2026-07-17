ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Një person ka njoftuar policinë se është kanosur nga një person tjetër.

Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të mërkurën rreth orës 16:00, në Prizren.

Tutje bëhet e ditur se në janë kryer bastisje në pronat e të dyshuarit në rajonin e Ferizajt ku janë gjetur dhe sekuestruar: një pushkë gjuetie, 31 fishekë të pushkës së gjuetisë, një karikator, dy këllëfë të pistoletave, një thikë dhe një pushkë ajrore e dëmtuar.

“Ankuesi mashkull kosovar, ka njoftuar policinë se është kanosur nga i dyshuari mashkull kosovar. Në konsultim me prokurorin, janë kryer bastisje në pronat e të dyshuarit në rajonin e Ferizajt ku janë gjetur dhe sekuestruar: një pushkë gjuetie, 31 fishekë të pushkës së gjuetisë, një karikator, dy këllëfë të pistoletave, një thikë dhe një pushkë ajrore e dëmtuar”, thuhet në raport.

Ndërkaq, me vendim të prokurorit, i dyshuari pas inicimit të rastit, është arrestuar dhe dërguar në mbajtje. /Telegrafi/

Kronika e ZezëLajme