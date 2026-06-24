Kanadaja tregon dërgesat e pajisjeve të reja ushtarake në Ukrainë
Forcat e Armatosura Kanadeze kanë publikuar foto që tregojnë një dërgesë me pajisje moderne ushtarake që po dërgohet në Ukrainë.
Sipas Ukrinform, imazhet u publikuan në llogarinë X të misionit të trajnimit ushtarak të Kanadasë, Operacioni UNIFIER.
"Kanadaja, përmes Op UNIFIER, vazhdon të forcojë mbrojtjen e Ukrainës duke koordinuar donacionet e automjeteve, pajisjeve dhe materialeve - duke përfshirë automjete të blinduara Roshel Senator. Çdo dërgesë mbështet gatishmërinë dhe aftësinë e Ukrainës për të mbështetur forca efektive luftarake!", thuhet në postim.
Fotografitë tregojnë automjete të blinduara dhe pajisje të tjera ushtarake të përgatitura për dërgesë në Ukrainë.
Si kujtesë, në kuadër të Operacionit UNIFIER, anëtarët e shërbimit kanadezë kanë trajnuar më shumë se 47,000 trupa ukrainase që nga viti 2015.
Pas fillimit të pushtimit në shkallë të plotë të Rusisë, instruktorët ushtarakë kanadezë u larguan nga Ukraina.
Megjithatë, trajnimi rifilloi disa muaj më vonë në Mbretërinë e Bashkuar, Poloni dhe Letoni.
Siç raportohet nga Ukrinform, Kanadaja njoftoi dimrin e kaluar qëllimin e saj për t'i siguruar Ukrainës afërsisht 400 automjete të reja të blinduara Roshel Senator. /Telegrafi/