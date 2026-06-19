Kanadaja shkatërron Katarin me gjashtë gola, por mbrëmja e madhe u errësua nga dëmtimi i tmerrshëm i Ismael Kones
Kanadaja regjistroi një fitore bindëse 6-0 ndaj Katarit në Vancouver në kuadër të raundit të dytë të Grupit B të Kupës së Botës, por mbrëmja u shënua nga dëmtimi i rëndë i mesfushorit Ismael Kone.
Heroi i ndeshjes ishte Jonathan David, i cili realizoi het-trik, ndërsa Cyle Larin dhe Nathan-Dylan Saliba shtuan nga një gol secili. Një autogol i Mohamed Naceur Almanait vulosi kolapsin e Katarit. Në minutën e 84-të, në fushë u aktivizua edhe lojtari i Hajdukut, Niko Sigur.
Kanadaja e nisi ndeshjen në mënyrë dominuese. Pas disa rasteve të mira, Cyle Larin zhbllokoi rezultatin në minutën e 16-të, duke përfituar nga një top i kthyer nga portieri Abunad. Jonathan David dyfishoi epërsinë në minutën e 29-të me një goditje të saktë me volej.
Në minutën e 33-të, gjyqtari fillimisht akordoi penallti për Kanadanë, por pas ndërhyrjes së VAR-it, vendimi u ndryshua në goditje dënimi pasi faulli ndaj Buchanan kishte nisur jashtë zonës. Megjithatë, Ahmed u ndëshkua me karton të kuq, duke e lënë Katarin me një lojtar më pak. Në kohën shtesë të pjesës së parë, Jonathan David shënoi edhe golin e dytë personal për rezultatin 3-0.
Pjesa e dytë nisi me skena tronditëse. Në minutën e 51-të, Madibo bëri një ndërhyrje të tmerrshme ndaj Ismael Koné, duke i shkaktuar një thyerje të këmbës. Futbollisti i Katarit u përjashtua menjëherë me karton të kuq, ndërsa Koné u largua nga fusha me barelë mes duartrokitjeve të tifozëve.
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Me dy lojtarë më pak, Katari u dorëzua plotësisht. Nathan-Dylan Saliba, i futur në lojë në vend të Konés, realizoi një supergol nga goditja e dënimit në minutën e 64-të dhe ia dedikoi atë shokut të skuadrës së dëmtuar. Më pas, Mohamed Naceur Almanai shënoi autogol për 5-0.
Jonathan David vulosi mbrëmjen e tij fantastike në kohën shtesë, duke kompletuar het-trikun dhe duke vendosur rezultatin përfundimtar 6-0.
Kanadaja kështu merr një fitore të madhe dhe konfirmon ambiciet e saj në Botëror, por gëzimi i vendasve u zbeh nga dëmtimi i rëndë i Ismael Kone. /Telegrafi/