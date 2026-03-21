“Kamuflimi”, shisnin narkotikë në një autolarje, kapen në flagrancë dy të dyshuarit në Sarandë - Policia publikon pamje
Policia e Shtetit ka bërë të ditur se ka goditur një bazë të shpërndarjes së lëndëve narkotike, objekt që është kamufluar si lavazh e automjeteve.
Policia njofton se në këtë rast janë konfiskuar edhe rreth 1 kg lëndë narkotike cannabis sativa dhe sende të tjera të kundërligjshme.
“Në vijim të operacioneve të pandërprera për goditjen e veprimtarive kriminale në fushën e narkotikëve, specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë, pas një pune intensive operative dhe hetimore, finalizuan me sukses operacionin policor të koduar ‘Kamuflimi’.
Si rezultat i këtij operacioni, u bë e mundur kapja në flagrancë e shtetasve R. M., 51 vjeç dhe I. P., 22 vjeç, banues në Sarandë.
Nga veprimet hetimore rezultoi se këta shtetas ushtronin veprimtari të paligjshme në fushën e shitjes së lëndëve narkotike, në ambientet e një lavazhi automjetesh, në rrugën ‘Idriz Alidhima’, Sarandë, të cilin e kishin përshtatur si bazë për shpërndarjen e lëndëve narkotike”, thuhet në njoftim.
Gjatë kontrollit të ushtruar në këtë ambient, shërbimet e Policisë gjetën dhe sekuestruan, në cilësinë e provës materiale, rreth 1 kg lëndë narkotike cannabis sativa, si dhe sende të tjera që shërbenin për ndarjen dhe ambalazhimin e saj, konkretisht: 2 targa automjetesh, 1 targë motomjeti dhe letër alumini.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Juridiksionit të Përgjithshëm Sarandë, për veprime të mëtejshme. /Telegrafi/