Kaluan ilegalisht kufirin në Gjilan, arrestohen katër shtetas serbë
Njësitë policore kanë ndaluar dy raste të ndara të kalimit ilegal të kufirit në komunën e Gjilanit, ku janë përfshirë shtetas të Serbisë.
Në Stublinë, dy meshkuj serbë janë kapur duke hyrë në Kosovë përmes rrugës ilegale.
Pas konsultimit me prokurorin, rasti është iniciuar, ndërsa të dyshuarit janë dërguar në mbajtje. Vetura dhe telefonat e tyre celularë janë sekuestruar përkohësisht.
Po ashtu, në Pogragjë, dy shtetas të tjerë serbë janë ndaluar për hyrje ilegale.
Pas intervistimit dhe vendimit të prokurorit, ata janë arrestuar dhe dërguar në mbajtje.
Hetimet për të dy rastet janë në zhvillim e sipër. /Telegrafi/
