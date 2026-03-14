Kaloi këmbë ilegalisht kufirin, ndalohet shtetasi i Serbisë
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se është ndaluar një shtetas i Serbisë për kalim ilegal të kufirit.
Rasti ka ndodhur në pikëkalimin kufitar Dheu i Bardhë, të premten në ora 14:25.
“Policia gjatë patrullimit, kanë ndaluar të dyshuarin mashkull shtetas i Serbisë i cili kishte tentuar ta kalojë në këmbë ilegalisht kufirin Republika e Kosovës –Serbi. I njëjti është intervistuar dhe me vendim të prokurorit është dërguar në procedurë të shpejt pranë gjykatës”, thuhet në raport.
Rasti po hetohet. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate