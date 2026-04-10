SPB Tetovë ngriti kallëzim penal kundër A.Sh. (61) nga fshati Studeniçan i Shkupit për shkak të dyshimit se ka kryer vepër penale "hyrje e paautorizuar në objekte ushtarake dhe bërje skicash ose vizatimesh të objekteve ushtarake dhe pajisjeve luftarake".

Sipas informacioneve nga policia, i dyshuari punonte si shofer autobusi në një kompani të angazhuar nga Ministria e Mbrojtjes për transport të organizuar ndërgarnizonal, dhe më 17 shkurt të këtij viti ai hyri në zonën e kazermës së Tetovës.

"Në zonën e kazermës së Tetovës, ai bëri tre video, të cilat më vonë i ndau nëpërmjet një aplikacioni celular", thuhet në raportin e policisë.

Institucionet kompetente po marrin masa për sqarimin e plotë të rastit.

Kronikë e ZezëMaqedonia e VeriutLajme