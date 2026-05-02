Gjendet i vdekur një person në një banesë në Ohër
Nga Sektori për Punë të Brendshme në Ohër njoftojnë se dje në një banesë në Ohër është gjetur i vdekur P.S. (76) nga Resnja.
“Më 01.05.2026, në ora 17:50, në SPB Ohër është raportuar se në një banesë në Ohër është gjetur i vdekur P.S. (76) nga Resnja”, informojnë nga SPB Ohër.
Gjatë kryerjes së ekspertizës, mjeku nga Ndihma e Shpejtë ka konstatuar vdekjen, pa shenja dhune.
Me urdhër të prokurorit publik, trupi i pajetë është dërguar për obduksion.
