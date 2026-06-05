Mësuesi rrahu një nxënëse të mitur në shkollën e mesme në Kërçovë
Ministria e Punëve të Brendshme njofton se është ngritur kallëzim penal kundër një mësuesi 68-vjeçar të një shkolle të mesme në Kërçovë për sulm fizik ndaj një nxënëseje të mitur.
Gjatë kryerjes së detyrës së tij si mësues i një shkolle të mesme në Kërçovë, Z.S. (68) nga fshati Drugovë në rajonin e Kërçovës ka sulmuar fizikisht një nxënëse të mitur në shkollë, i cili ka pësuar lëndime trupore.
Lëndimet e nxënëses u diagnostikuan në Spitalin e Përgjithshëm në Kërçovë.
Ndaj mësuesit është ngritur kallëzim penal për shkak të dyshimit për kryerjen e një vepre penale të dhunës ndaj një fëmije sipas nenit 201 të Kodit Penal.