Ngritet kallëzim penal ndaj ish-kryetarit të Strumicës, Kostadinov
U ngritën kallëzim penale kundër ish-kryetarit të Komunës së Strumicës, Kostadin Kostadinov, udhëheqësit të planifikimit urban, një inspektores dhe një investitori, sepse u miratua rikonstruimi i një ndërtese, edhe pse ishte një ndërtesë e re. Përveç kësaj, sipas PDU-së, në atë vend nuk ishte planifikuar asnjë ndërtim.
Pa një vendim përfundimtar, investitori filloi ndërtimin, dhe inspektori në komunë nuk e trajtoi atë si vepër penale të "ndërtimit të paligjshëm", por vetëm si kundërvajtje ndërtimi. Ajo u denoncua për "keqpërdorim të pozitës dhe autoritetit zyrtar".
Ministria e Brendshme akuzon Kostadinovin dhe zyrtarët komunalë për "punë të pakujdesshme në shërbim", ndërsa investitorin për "ndërtim të paligjshëm".
SPB Strumicë deri te Prokuroria Publike e Strumicës ka dorëzuar kallëzim penal kundër K.K. (36), S.R. (38), M.T. (42), S.O. (61) dhe Gj.M. (54), të gjithë nga Strumica.