"Kalimi i grupit duhet të jetë objektivi minimal i Zvicrës" - Shaqiri flet për situatën e helvetikëve
Ish-kapiteni i Zvicrës, Xherdan Shaqiri, ka folur për paraqitjen e kombëtares helvetike në ndeshjen e parë të Kupës së Botës 2026, ku Zvicra barazoi 1-1 ndaj Katarit.
Legjenda e përfaqësueses zvicerane vlerëson se skuadra ka potencial për të kaluar fazën e grupeve dhe thekson se ky duhet të jetë synimi minimal në këtë Botëror.
“Çdo gjë tjetër do të ishte me siguri një zhgënjim”, ka thënë Shaqiri.
Për herë të parë që nga viti 2010, Zvicra po merr pjesë në një turne të madh pa Shaqirin, i cili i dha fund karrierës me kombëtaren pas Kampionatit Evropian 2024. Gjatë karrierës së tij ndërkombëtare, ai realizoi 32 gola me fanellën e Zvicrës.
Duke folur për përvojën e ndjekjes së ndeshjes nga larg, Shaqiri pranoi se ishte një ndjenjë e pazakontë të mos ishte pjesë e ekipit.
“Ishte sigurisht e çuditshme për mua, sepse zakonisht jam gjithmonë aty. Nga ana tjetër, isha në gjendje të shikoja gjithçka në qetësi dhe paqe, në rehatinë e shtëpisë sime, dhe ta analizoja të gjithën. Ishte gjithashtu mirë që kisha më pak presion përnjëherë dhe munda ta shikoja ndeshjen në divan. Dhe sigurisht, ishte shumë mirë t’i mbështesja”, thotë Shaqiri.
Ai zbuloi gjithashtu se kishte marrë një ftesë nga FIFA për të marrë pjesë në ceremoninë hapëse të Kupës së Botës në SHBA, Kanada dhe Meksikë, por nuk kishte mundur të ishte i pranishëm.
“Kisha bërë të gjitha planet e mia. Do të kishte qenë vërtet interesante dhe fantastike të isha atje me të gjitha legjendat e FIFA-s dhe të shihja ceremoninë e hapjes. U thashë se mund të vija për finalen”, deklaroi ai.
Në fund, Shaqiri theksoi se forca kryesore e Zvicrës duhet të jetë loja kolektive dhe bashkimi i grupit.
Shaqiri thotë se Zvicra duhet të dalë në fushë dhe të luajë si grup i bashkuar. Sipas tij, vetëm atëherë kur Zvicra të luajë si grup, mund të ketë sukses. /Telegrafi/