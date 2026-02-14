“Ka një mijë mënyra si mund të sulmosh kundërshtarin tënd”, Arbër Hajdari komenton situatën mes Brikenës, Rogertit dhe Artanit
Pas situatës së krijuar mes Brikenës, Artanit dhe Rogertit, opinionisti Arbër Hajdari dha mendimin e tij, duke kritikuar sjelljen e dy banorëve dhe duke theksuar kufijtë e respektit në lojë.
Arbri: Ka një mijë mënyra si mund të sulmosh kundërshtarin tënd, apo dikë që ti nuk e do, dhe kjo nuk është mënyra e duhur, domethënë sjellja e të dy djemve është gabim. Do të thosha është gabim edhe nëse dikush do të shkonte dhe do t’i futej Rogertit, dhe në atë rast do ta mbroja Rogertin. Sepse krevati është personal, kur njeriu është aty, ti mund të bësh një shaka, t’ia zësh kur ai ka dalë t’i kryejë punët e veta, aq më tepër që ti nuk e di a është i veshur apo nuk është i veshur, se është në krevat.
Artani: Ai krevat nuk ishte i Brikenës.
Arbri: S’ka rëndësi, ajo ishte e shtrirë aty. Unë mendoj që dëshira e madhe për të qenë pjesë e lojës, për të ngacmuar, për të provokuar, duhet të ketë një limit. Për shembull, Brikena është një personazh që disi i ka shfaqur se ku i ka limitet e veta dhe këta nuk mund të thonë që Brikena s’e kishte problem këtë. /Telegrafi/