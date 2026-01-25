Luftëtari amerikan i MMA-së, Justin Gaethje, u bë kampioni i përkohshëm i peshave të lehta në UFC (deri në 70 kilogramë) pasi mposhti Paddy Pimblett në UFC 324 mbrëmë.

Gaethje e mundi britanikun në T-Mobile Arena në Las Vegas dhe festoi me një vendim unanim nga gjyqtarët pas një “lufte” fenomenale prej pesë raundesh, të cilën shumë tifozë e konsiderojnë tashmë si një nga ndeshjet e vitit.

Ai dominoi Pimblett në dy raundet e para dhe kontrolloi ndeshjen, pasi britaniku nuk arriti ta çonte ndeshjen në dysheme, që ishte strategjia e tij kryesore.

Në raundin e tretë, Pimblett e goditi Gaethje disa herë, por grushtet e tij nuk ishin aq të fuqishëm sa ata të amerikanit. Në raundin e katërt, Gaethje mori përsëri iniciativën, duke e rrëzuar Pimblett me një goditje shkatërruese, megjithëse britaniku u rikthye në minutën e fundit.

Në fillim të raundit të pestë, Pimblett e goditi Gaethje me një gju në kokë, i cili mbijetoi, dhe më pas përpiqej ta rrëzonte, duke dëgjuar udhëzimet e trajnerit të tij. Gaethje i mbrojti përpjekjet, ndërsa Pimblett tentoi të nokautonte, që ishte shansi i tij i fundit për të fituar, por dështoi dhe Gaethje festoi me vendim unanim të gjyqtarëve.

Ai fitoi rripin e përkohshëm të peshave të lehta për herë të dytë në karrierën e tij, dhe Pimblett e duartrokiti Gaethje-n edhe para shpalljes së fituesit, i vetëdijshëm për humbjen.

Më vonë këtë vit, Gaethje ka të ngjarë të ndeshet me Ilija Topuria për statusin e kampionit të padiskutueshëm, duke e bërë këtë një tjetër ndeshje të mundshme epike. Për 37-vjeçarin Gaethje, kjo është fitorja e 27-të në paraqitjen e tij të 32-të profesionale, dhe nëse arrin të fitojë ndeshjen e ardhshme, kjo mund të konsiderohet kurorëzimi i madh i karrierës së tij. /Telegrafi/


