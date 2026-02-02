Juventusi synon yllin e Atletico Madridit në orët e fundit të afatit kalimtar
Alexander Sorloth është rikthyer në qendër të vëmendjes në orët e fundit të afatit kalimtar të janarit.
Sulmuesi norvegjez i Atletico Madrid mund të jetë protagonist i një prej lëvizjeve të fundit të afatit kalimtar dimëror, pasi Juventusi ka shfaqur interes serioz për shërbimet e tij.
Situata mbetet e hapur dhe varet nga disa faktorë, ndërsa drejtuesit e klubit madrilen po e ndjekin me kujdes zhvillimin e ngjarjeve.
Interesi i Juventusit është konkret dhe në Torino e shohin Sorloth si profilin ideal për të përforcuar repartin ofensiv.
Forca fizike, përvoja në kampionate të mëdha dhe aftësia për të dhënë menjëherë rezultat janë elementët që bindin drejtuesit bardhezi.
Klubi italian po punon kundër kohës për të paraqitur një ofertë zyrtare para mbylljes së afatit kalimtar, edhe pse negociatat konsiderohen të ndërlikuara.
Nga ana e lojtarit, një transferim i mundshëm në Serie A shihet me sy pozitiv.
Mundësia për të pasur një rol më të rëndësishëm në një klub historik si Juventusi është tërheqëse, sidomos nëse hapësirat e tij te Atletico Madrid pritet të reduktohen në pjesën e dytë të sezonit.
Ardhja e Marcos Leonardo ka ndryshuar ndjeshëm situatën në “Metropolitano”.
Me repartin ofensiv tashmë të mbuluar, Atletico është i hapur të dëgjojë oferta, por pa asnjë urgjencë për të shitur.
Qëndrimi i klubit madrilen është i qartë: Sorloth nuk do të largohet për më pak se 30 milionë euro dhe çdo ofertë nën këtë shifër do të refuzohet automatikisht.
Juventusi duhet të vendosë shpejt nëse është gati të plotësojë kërkesat financiare të Atletico Madrid, pasi koha e mbetur është minimale dhe çdo vonesë mund ta bëjë të pamundur realizimin e marrëveshjes. /Telegrafi/