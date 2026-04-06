Juventusi merr fitore ndaj Genoas, Zhegrova nuk luan asnjë minutë
Juventus shënoi një fitore të rëndësishme 2-0 ndaj Genoas në javën e 31-të të Serie A, duke u afruar me zonën e Ligës së Kampionëve.
Ndeshja nisi me golin e parë në minutën e 4, kur Bremer shënoi me një kokë të saktë në të djathtën e portës.
Në minutën e 18-të, Weston McKennie shënoi një gol të ulët në këndin e poshtëm të majtë për 2-0.
Zonja e Vjetër ka mundur ta shtojë epërsinë në të 43-tën, por pasimin e Kenan Yildiz nuk e ktheu në gol McKennie që goditi mbi traversë.
Bremer shkaktoi penallti dhe mori karton të verdhë në minutën e 72, ndërsa Aaron Martin e humbi shansin për gol me Di Gregorion, që e priti.
Edon Zhegrova nuk u paraqit fare në këtë ndeshje, me Luciano Spalletin që preferoi zëvendësime të tjera.
Fitore kyçe për Juventusin, që ruan shpresat për të përfunduar në katërshen e parë të Serie A dhe për të siguruar një vend në Ligën e Kampionëve sezonin e ardhshëm.
Juve tani ka 57 pikë, vetëm një më pak se Como, që ndodhet aktualisht në vendin e katërt. /Telegrafi/