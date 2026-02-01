Juventusi fiton bindshëm në Parma dhe ngjitet në vendin e katërt
Juventusi ka shënuar një fitore të rëndësishme si mysafir ndaj Parmës, duke triumfuar me rezultatin 4-1, në një paraqitje të fortë dhe efikase në Serie A.
“Zonja e Vjetër” e nisi ndeshjen me autoritet dhe kaloi në epërsi që në minutën e 15-të, kur Bremer realizoi me kokë pas një goditjeje këndi.
Dominimi i bardhezinjve vazhdoi dhe në minutën e 37-të, Weston McKennie dyfishoi shifrat me një goditje të saktë nga brenda zonës, duke mbyllur pjesën e parë me rezultatin 0-2.
Parma reagoi në fillim të pjesës së dytë, duke ngushtuar diferencën në minutën e 51-të pas një autogoli të Andrea Cambiasos, por Juventusi u rikthye shpejt në kontrollin e lojës.
Vetëm tri minuta më vonë, Bremer realizoi sërish, këtë herë nga afërsia, për rezultatin 1-3.
Në minutën e 64-t, pas një aksioni të rishikuar nga VAR-i, Jonathan David përfitoi nga topi i kthyer dhe shënoi golin e katërt, duke shënuar për fitoren e Juventusit (1-4).
David Openda shënoi në kohën shtesë, por goli i tij u anulua nga VAR për pozitë jashtë loje.
Edon Zhegrova qëndroi në bankë dhe nuk luajti asnjë minutë në këtë ndeshje.
Me këtë triumf, Juventusi ngjitet në vendin e katërt të tabelës me 45 pikë, duke vazhduar garën për zonën Champions, edhe pse mbetet 10 pikë larg Interit lider. /Telegrafi/