Jupiteri është më i vogël nga sa mendohej më parë
Jupiteri , pa dyshim, është planeti më i madh në sistemin tonë diellor.
Por rezulton se nuk është aq i madh - as edhe aq i vogël - sa kishin menduar më parë shkencëtarët.
Duke përdorur të dhëna të reja të marra nga anija kozmike robotike Juno e NASA-s, shkencëtarët kanë marrë matjet më të sakta deri më sot të madhësisë dhe formës së Jupiterit.
Ky është një informacion i rëndësishëm për të fituar një kuptim më të plotë të këtij gjiganti të gazit, duke përfshirë studimin e strukturës së tij komplekse të brendshme.
Vëzhgimet e Junos treguan se Jupiteri ka një diametër ekuatorial prej 142,976 km, që është rreth 8 km më i vogël nga sa kishin treguar matjet e mëparshme.
Vëzhgimet treguan gjithashtu se diametri i Jupiterit nga poli i veriut në polin e jugut është 133,684 km, rreth 24 km më i vogël nga sa ishte vlerësuar më parë.
Planeti, ashtu si i yni, nuk është një sferë e përsosur, por paksa e rrafshuar - dhe, bazuar në të dhënat e reja, pak më shumë sesa dihej më parë.
Jupiteri është rreth 7% më i madh në ekuator sesa në pole.
Për krahasim, ekuatori i Tokës është vetëm 0.33% më i madh se diametri i tij në pole.
Juno, e nisur në vitin 2011, ka qenë në orbitë rreth Jupiterit që nga viti 2016, duke transmetuar të dhëna të papërpunuara përsëri në Tokë.
NASA e zgjati misionin Juno në vitin 2021, duke u dhënë shkencëtarëve mundësinë për të kryer llojin e vëzhgimeve të nevojshme në mënyrë që të përsosnin matjet e madhësisë dhe formës së tij, duke përfshirë udhëtimin pas Jupiterit nga këndvështrimi i Tokës.
Juno ka mbledhur të dhëna rreth atmosferës së Jupiterit, strukturës së brendshme, fushës magnetike të brendshme dhe magnetosferës, rajonit rreth planetit të krijuar nga magnetizmi i tij i brendshëm. /Telegrafi/