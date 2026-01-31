Joshua publikon një video prekëse për aksidentin e rëndë në të cilin humbi dy miqtë e tij
Ish-kampioni i botës në peshat e rënda, Anthony Joshua, foli për aksidentin tragjik me makinë në Nigeri, në të cilin humbën jetën dy persona.
Joshua pësoi lëndime jo kërcënuese për jetën në aksident dhe tani ai ka folur publikisht për herë të parë për incidentin në të cilin u vranë dy nga miqtë e tij më të ngushtë, shkruan MMAWeekly.com.
Aksidenti ndodhi dhjetë ditë pasi Joshua e mposhti Jake Paul me nokaut në raundin e gjashtë më 19 dhjetor në Miami.
Gjatë një vizite në Nigeri, makina në të cilën ndodhej Joshua u përfshi në një aksident fatal. Trajneri i tij Latif "Latz" Ayodele dhe trajneri i fitnesit Sina Ghami humbën jetën në aksident.
Joshua foli për tragjedinë të enjten në një videomesazh të gjatë dhe gjithashtu postoi një shënim falënderimi me shkrim së bashku me videon.
"Sinqerisht, më duheshin disa përpjekje për ta bërë këtë foto, por doja t'ju falënderoja të gjithëve për dashurinë dhe mbështetjen që më keni treguar që nga aksidenti”.
“Gjithashtu, do të doja të shfrytëzoja këtë rast për të falënderuar shërbimet e urgjencës, të gjithë ata që nxituan të ndihmonin Latzin dhe Sinën, ata që më ndihmuan të shkoja në spital dhe të gjithë vendasit që u lutën për ne në vendngjarje”.
Ai i bëri një homazh të veçantë stafit mjekësor, diplomatëve dhe biznesmenëve.
"Mjekëve dhe infermierëve në Spitalin Lagoon Ikoyi, përfshirë Dr. Ogunyankin, Dr. Tosin Majekodunmi dhe Dr. Ninalow, faleminderit për kujdesin tuaj”.
“Do të doja gjithashtu të falënderoja Zëvendës Komisionerin e Lartë Britanik, Simon Field. Një falënderim i madh për xhaxhain Femi Otedola dhe Alhaji Aliko Dangote për gjithë mbështetjen e tyre logjistike. Pa ju, kthimi në Mbretërinë e Bashkuar nuk do të kishte qenë kaq i qetë", ka deklaruar Joshua./Telegrafi/