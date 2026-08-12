John Hinckley Jr. rrëfen obsesionin me aktoren Jodie Foster që çoi në atentatin ndaj Reaganit
John Hinckley Jr., 71 vjeç, i ka dërguar një mesazh aktores Jodie Foster, 45 vjet pas atentatit ndaj presidentit amerikan Ronald Reagan, të cilin e kreu në përpjekje për të tërhequr vëmendjen e aktores.
Në një intervistë të fundit, Hinckley tha se i uron Foster të jetë mirë dhe të ketë një jetë të lumtur.
Ai pranoi gjithashtu se në kohën e atentatit kishte besuar në mënyrë deluzionale se, pas sulmit, do të mund të krijonte një lidhje me aktoren dhe të jetonte me të.
John
Më 30 mars 1981, Hinckley qëlloi ndaj Reaganit teksa presidenti po largohej nga një hotel në Washington.
Reagan u plagos rëndë, ndërsa u lënduan edhe tre persona të tjerë, përfshirë ish-zëdhënësin e Shtëpisë së Bardhë, James Brady, i cili mbeti i paralizuar dhe vdiq në vitin 2014.
Jodie
Hinckley u shpall i pafajshëm për shkak të sëmundjes mendore në vitin 1982 dhe qëndroi për më shumë se 34 vjet në spital psikiatrik.
Ai u lirua në vitin 2022.
Foto: Getty Images
Në atë kohë, ishte fiksuar pas Jodie Fosterit pasi e kishte parë në filmin “Taxi Driver”.
Foster, e cila sot është 63 vjeçe, ka treguar se atentati ndikoi rëndë në jetën e saj dhe se përjetoi një periudhë traumatike, duke përfshirë edhe një incident kur një person mori armë në një shfaqje ku ajo po interpretonte. /Telegrafi/
John