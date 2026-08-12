Familja e Jose Mourinhos rrallë shfaqet në publik - kush janë bashkëshortja dhe dy fëmijët e tij?
Familja e trajnerit të njohur të futbollit Jose Mourinho rrallë shfaqet në publik, pavarësisht famës së tij ndërkombëtare.
Në krah të tij prej më shumë se dy dekadash është bashkëshortja Matilde Faria, e njohur si Tami, me të cilën është martuar që nga viti 1989.
Çifti është njohur që në adoleshencë në Portugali dhe Matilde ka qëndruar pranë Mourinhos gjatë gjithë karrierës së tij, nga Porto e Chelsea, te Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham, Roma dhe Fenerbahçe.
Jose Mourinho
Ajo gjithashtu është angazhuar në punë humanitare dhe në vitin 2014 u emërua ambasadore speciale e Programit Botëror të Ushqimit të OKB-së.
Mourinho ka treguar se familja e tij ka ndikim të madh në vendimet e tij.
Ai dhe Matilde kanë dy fëmijë: vajzën Matilde, e njohur si Tita, e lindur në vitin 1996, dhe djalin Jose Mario Jr., i njohur si Zuca, i lindur në vitin 2000.
Për shkak të karrierës së babait, fëmijët janë zhvendosur shpesh në vende të ndryshme të Evropës.
Familja e Jose
Vajza e tyre ka ndjekur rrugën e modës dhe sot drejton markën e saj të bizhuterive.
Ajo u martua në vitin 2024 me Daniel “Danny” Graham.Ndërkohë, djali Jose Jr. provoi të ndiqte një karrierë në futboll si portier, duke luajtur në akademitë e Real Madridit dhe Chelsea-t dhe më pas duke nënshkruar me Fulhamin.
Megjithatë, ai e la futbollin aktiv dhe më vonë u raportua se ishte i interesuar për një të ardhme si trajner. /Telegrafi/