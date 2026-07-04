Jodie Foster për filmin e fundit të Brad Pitt: Është sikur të jetë bërë nga inteligjenca artificiale
Aktorja Jodie Foster ka thënë se filmi "F1", me protagonist Brad Pitt, duket sikur është krijuar nga inteligjenca artificiale, duke theksuar se regjisorët duhet të ruajnë kontrollin mbi teknologjitë e reja.
Gjatë leksionit "Kush e zotëron të ardhmen e Hollivudit", të mbajtur në kuadër të Festivalit Aspen Ideas, Foster, në një bisedë me ish-drejtorin ekzekutiv të Sony Pictures, Michael Lynton, përmendi si shembull filmin e Apple "F1".
"Nuk e them këtë me përbuzje. Si munda ta bëja? Ky film fitoi miliona dollarë, por kur shoh një film si 'F1' mendoj se 'F1' u bë nga inteligjenca artificiale", tha Foster duke qeshur.
Ajo shtoi se filmi i duket si një krijim që ndjek një formulë të paracaktuar.
"A nuk ishte kështu? Dua të them, struktura ishte pikërisht ajo që do të mësoje në shkollë. Aktorët i thoshin replikat pikërisht ashtu siç do të shkruheshin nëse kompjuteri do të shkruante pikërisht atë që do të ishte e saktë për atë kohë. Dhe ata arritën të dominonin teknologjinë për të krijuar diçka të madhe dhe të bukur dhe potencialisht ku shumë nga informacionet vijnë nga vende të tjera", shpjegoi ajo.
Filmi "F1" fitoi 634 milionë dollarë në të gjithë botën, u nominua për katër çmime Oscar, përfshirë atë për Filmin më të Mirë, dhe fitoi çmimin Oscar për Zërin më të Mirë.
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Në Festivalin e Ideve Aspen të këtij viti, disa panele iu kushtuan inteligjencës artificiale dhe ndikimit të saj në shoqëri.
Gjatë bisedës, Lynton e pyeti Fosterin se çfarë pasojash mund të ketë kjo teknologji për industrinë e filmit.
"Inteligjenca artificiale është një tjetër hap i madh përpara në ndryshimin e industrisë", tha Foster, duke kujtuar ndryshimet e mëparshme teknologjike të sjella nga CGI dhe teknologjia dixhitale.
Kur Lynton e pyeti nëse inteligjenca artificiale do t’i zëvendësojë aktorët dhe shkrimtarët, Foster u përgjigj se studiot kursejnë para në skenat me një numër të madh figurash duke i kopjuar aktorët në sfond.
"Po shkurtojmë shumë vende pune dhe shpresojmë që sindikatat të vijnë dhe të thonë: 'Mund ta përdorni aktorin tim 20 herë, por do ta paguani 20 herë'. Dhe mendoj se kjo është e drejtë", tha ajo.
Ajo theksoi se mjetet e inteligjencës artificiale mund të jenë të dobishme për gjëra të vogla si vizualizimi paraprak i skenave të filmit para prodhimit.
"Nëse mund ta dominojmë vazhdimisht inteligjencën artificiale me kalimin e kohës, do të jemi në gjendje të krijojmë gjëra që na pasqyrojnë dhe mund t'i përmirësojmë gjërat", tha Foster. /Telegrafi/