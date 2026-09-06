Joao Pedro shkruan historinë te Chelsea, vendos një rekord unik në Ligën Premier
Joao Pedro po e nis në mënyrë spektakolare aventurën e tij te Chelsea nën drejtimin e Xabi Alonsos.
Sulmuesi brazilian ka shënuar dhe asistuar në secilën prej dy ndeshjeve të para të Chelseat në këtë sezon të Ligës Premier, duke u bërë lojtari i parë në historinë e klubit që arrin një statistikë të tillë në dy javët e para të një kampionati.
Joao Pedro ishte protagonist në fitoren 3-2 ndaj Fulhamit, ku realizoi një gol dhe dha një asistim. Ai përsëriti të njëjtën paraqitje edhe të dielën, në fitoren spektakolare 4-3 ndaj Brightonit.
Në vetëm dy paraqitje në Ligën Premier, 24-vjeçari ka regjistruar tashmë dy gola dhe dy asistime.
Chelsea, ndërkohë, ka arritur të fitojë të dyja ndeshjet e para të kampionatit.
Joao Pedro është shndërruar shpejt në një prej armëve kryesore të repartit ofensiv të skuadrës së Xabi Alonsos.
Kombinimi i tij me Cole Palmer dhe Morgan Rogers ka dhënë sinjale mjaft premtuese, duke krijuar një treshe që pritet të jetë ndër pikat më të rrezikshme të Chelseat këtë sezon. /Telegrafi/