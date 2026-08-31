Jim Curtis rrëfehet për lidhjen me Jennifer Aniston, zbulon se si i zgjidhin konfliktet në raportin e tyre
Jim Curtis, partneri i Jennifer Aniston, ka dhënë një rrëfim të rrallë për lidhjen e tyre, e cila ka zgjatur rreth një vit e gjysmë, duke treguar edhe se si arrijnë t’i zgjidhin konfliktet dhe situatat e vështira mes tyre.
Curtis, 50 vjeç, foli me shumë admirim për partneren e tij 57-vjeçare gjatë një interviste në emisionin “The Jamie Kern Lima Show” të hënën, vetëm dy ditë para se çifti të shfaqet për herë të parë publikisht së bashku, në një aktivitet për promovimin e një libri në New York, shkruan DailyMail.
Gjatë intervistës, prezantuesja Jamie Kern Lima e pyeti hipnoterapistin nëse ai dhe Aniston përdorin një lutje që ai e kishte ndarë më herët me publikun: “Më vjen keq. Po të dëgjoj. Faleminderit. Të dua.” Lima kishte treguar më parë se kjo lutje i kishte ndihmuar në marrëdhënien me bashkëshortin e saj.
“Ne meditojmë shumë, flasim shumë”, u përgjigj Curtis, përpara se të sqaronte: “Nuk e përdorim këtë lutje specifike. E kemi përdorur. Por është shumë e thjeshtë.”
Ai shpjegoi më tej se marrëdhënia e tij me Aniston kërkon një qasje disi ndryshe, pasi lidhja e tyre është ende relativisht e re. Sipas tij, lutja që përmendi Lima është më e përshtatshme për çiftet që kanë qenë së bashku për shumë vite apo edhe dekada, pasi mund t’i ndihmojë ata të ulin barrierat emocionale.
“Unë dhe Jen kemi qenë bashkë prej një viti e gjysmë, kështu që ky mjet nuk është i pari tek i cili drejtohemi…”, sqaroi ai, duke shtuar se ata përqendrohen më shumë te “meditimi, pranimi dhe mirëkuptimi”.
“Gjëra të tilla. Në fazën e muajit të mjaltit, mjetet që përdor nuk kanë pse të jenë si vare gjigante”, shtoi Curtis, duke iu referuar faktit se në fillimet e një lidhjeje konfliktet mund të zgjidhen me qasje më të buta.
Gjatë intervistës, Curtis foli gjithashtu me entuziazëm për marrëdhënien e tij me Aniston, duke thënë se gjërat mes tyre po shkojnë “shumë mirë”.
“Përvoja ime me të është kaq e qëndrueshme, e hapur, e kujdesshme, e sjellshme dhe e dashur”, tha Curtis për yllin e serialit “The Morning Show”.
“ Ndihem i bekuar që jam në një marrëdhënie me dikë që është kaq zemërhapur, e sjellshme dhe e dashur”, përfundoi ai.