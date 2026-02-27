Jim Carrey është bërë temë në rrjetet sociale për shkak të pamjes së tij: A iu nënshtrua ndërhyrjeve kirurgjikale?
Aktori kanadez-amerikan Jim Carrey mori Çmimin për Arritje në Jetë në edicionin e 51-të të Çmimeve Cesar të mbajtura në Sallën Olympia në Paris. Pamja e tij tërhoqi vëmendjen e shumë përdoruesve të rrjeteve sociale.
Çmimi iu dorëzua nga Michel Gondry, regjisor i filmit "Eternal Sunshine of the Spotless Mind".
"Si aktor, çdo personazh që luan është si balta në duart e një skulptori, të cilën e formëson sipas dëshirës së zemrës sate. Jam shumë i lumtur që e kam ndarë këtë art me kaq shumë njerëz që më kanë hapur vërtet zemrat e tyre", tha ndër të tjera në frëngjisht Jim Carrey.
Ai deklaroi më tej se paraardhësit e tij janë nga Franca dhe se ky çmim është një nder i veçantë për të.
"Faleminderit familjes sime të mrekullueshme, vajzës sime Jane dhe nipit tim Jackson. Të dua tani dhe përgjithmonë. Faleminderit shoqes sime të mrekullueshme Mina. Të dua, Mina. Dhe së fundmi, faleminderit burrit më qesharak që kam njohur ndonjëherë, babait tim Percy Joseph Carrey, i cili më mësoi vlerën e dashurisë, bujarisë dhe të qeshurës", tha ai.
Përdoruesit e mediave sociale thonë se aktori duket dukshëm ndryshe dhe spekulojnë nëse i është nënshtruar një ndërhyrjeje kirurgjikale kozmetike.
"Ai nuk duket më si vetvetja", "Ja si dukesh kur e tepron me ndërhyrjet kirurgjikale", "Ky nuk është Jim Carrey", janë disa nga komentet për Xu-në. /Telegrafi/
