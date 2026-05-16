Eurovision 2026: Renditja e hapjes sjell Danimarkën, Gjermaninë dhe Izraelin në skenë
Danimarka hapi shfaqjen e mbrëmjes me Soren Torpegaard Lund, i cili interpretoi këngën “For Vi Gsr Hjem”.
Vokali i tij i fuqishëm krijoi një atmosferë të jashtëzakonshme në sallë, duke bërë që skena të mbushej me energji dhe brohoritje nga fansat e pranishëm.
Pas tij, në renditje u ngjit Gjermania me Sarah Engels dhe këngën “Fire”, duke sjellë një performancë plot entuziazëm dhe një skenë që u përshkrua si “në zjarr” nga atmosfera e krijuar.
Më pas performoi Izraeli me Noam Bettan, i cili këndoi “Michelle”.
Performanca u zhvillua mes një atmosfere të tensionuar, pas raportimeve për protesta dhe reagime të ndryshme rreth pjesëmarrjes së tij. /Telegrafi/
