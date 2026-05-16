Alis ngjitet në skenën e Eurovision me “Nan” - një performancë të mrekullueshme
Në skenën e Eurovision 2026 u ngjit Alis me këngën “Nan”, duke përfaqësuar Shqipërinë me një interpretim të fuqishëm dhe emocional.
Ai drithëroi skenën me zërin e tij dhe me një performancë të mbushur me ndjenjë, ndërsa kënga u prit si një nga më domethënëset e natës.
Alis u shoqërua nga duartrokitje të forta dhe brohoritje nga publiku, duke krijuar një moment të veçantë për përfaqësimin shqiptar.
Mbetet për t'u parë si do të zhvillohet më tej fati i Shqipërisë në këtë edicion të Eurovisionit.
