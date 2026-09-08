Jessie J planifikon të bëjë një pushim nga rrjetet sociale: Nuk jam në formën time më të mirë, por larg nga më e keqja
Muzikantja Jessie J ka treguar se planifikon të bëjë një pushim nga rrjetet sociale, duke deklaruar se nuk është në formën e saj më të mirë për momentin.
Ajo shtoi se ngjarjet e dy viteve të fundit e kanë prekur shumë.
"Dua të filloj duke thënë se jam mirë. Nuk jam në formën time më të mirë, por jam larg nga gjendja ime më e keqe. E di që njerëzit mund t'i shtrembërojnë postimet si kjo", tha ajo.
Ajo theksoi se është e lumtur që është gjallë dhe që po plaket natyrshëm.
"Nuk është sekret që dy vitet e fundit kanë qenë magjike, të suksesshme dhe që më kanë ndryshuar jetën. Kryesisht i kam dashur dy vitet e fundit, ndonjëherë i kam urryer dhe kam mësuar më shumë se kurrë për veten time dhe atë që dua nga jeta ime, si dhe si dua të ndihem", tha ajo.
Pas kësaj, Jessie J vendosi të rendiste pikat e kthesës që kishin ndodhur në jetën e saj.
"Publikova albumin tim të parë pas tetë vitesh, u zhvendosa nga një vend në tjetrin, më diagnostikuan me kancer të gjirit dhe e munda, jam në një turne botëror, po kaloj një ndarje, po rris një fëmijë të vogël, organizoj takime shoqërore çdo ditë, bëj stil dhe grim", tha ajo.
Jessie J u diagnostikua me kancer të gjirit në fazë të hershme verën e kaluar. Ajo iu nënshtrua një mastektomie dhe u deklarua e shëndetshme disa muaj më vonë. Më pas, ajo dhe partnerja e saj Chanan Safir Colman njoftuan se po i jepnin fund lidhjes së tyre.
Në postimin e saj të fundit në Instagram, ajo ndau një fotografi të saj duke mbajtur dorën e djalit të saj Sky me mbishkrimin: "Nuk ka vend ku do të preferoja të isha. Mirupafshim rrjeteve sociale, do të kthehem kur të dua". /Telegrafi/