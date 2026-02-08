Jep dorëheqje shefi i Washington Post
Drejtori ekzekutiv i Washington Post ka dhënë dorëheqjen, vetëm disa ditë pasi një e treta e stafit të gazetës u pushua nga puna.
Në një email dërguar stafit, Will Lewis tha: “Gjatë mandatit tim, janë marrë vendime të vështira për të siguruar të ardhmen e qëndrueshme të The Post, në mënyrë që për shumë vite të publikojë lajme jopartiake me cilësi të lartë për miliona klientë çdo ditë".
“Dua të falënderoj Jeff Bezos për mbështetjen dhe udhëheqjen e tij gjatë gjithë mandatit tim si Drejtor Ekzekutiv dhe Botues. Institucioni nuk mund të kishte një pronar më të mirë”, shtoi ai.
“The Post” tha se Jeff D'Onofrio, drejtori financiar, do të shërbejë si botues dhe drejtor ekzekutiv në detyrë.
Will Lewis just sent a note to staff at The Washington Post announcing that he is stepping down as publisher. pic.twitter.com/hNTf6wyrDk
— Matt Viser (@mviser) February 7, 2026
Ndryshe, Lewis, një ish-drejtor ekzekutiv i Dow Jones dhe botues i Wall Street Journal, u emërua në këtë rol në Washington Post në vitin 2023.
Ai mori përsipër detyrën nga Fred Ryan, i cili kishte shërbyer si botues dhe drejtor ekzekutiv për gati një dekadë.
Mandati i tij kishte qenë i vështirë që nga fillimi, i shënuar nga shkurtime vendesh pune dhe një plan i dështuar riorganizimi që çoi në largimin e ish-redaktores Sally Buzbee.
Gazeta Washington Post humbi gjithashtu dhjetëra mijëra abonentë pas urdhrit të Bezos në fund të fushatës presidenciale amerikane, i cili tërhoqi mbështetjen e pritur për Kamala Harris për presidente, dhe ndryshimeve të mëvonshme për t'i kthyer faqet editoriale në një drejtim më konservator.
Raundi i fundit i shkurtimeve të vendeve të punës u njoftua nga gazeta për stafin të mërkurën, me disa zyra të huaja, seksionin e sportit dhe mbulimin e librave që do të mbyllen. /Telegrafi/