Jennifer Lopez mahnit në sfilatën e Dolce & Gabbana në Itali
Jennifer Lopez ka lënë pa fjalë publikun gjatë natës përmbyllëse të eventit prestigjioz Alta Moda 2026 të Dolce & Gabbana, zhvilluar në Taormina të Siçilisë.
Këngëtarja dhe aktorja 56-vjeçare ishte protagoniste e mbrëmjes, duke dhuruar një performancë energjike dhe duke tërhequr vëmendjen me disa ndryshime spektakolare veshjesh.
Për daljen e parë në skenë, JLo zgjodhi një kombinim të guximshëm me të brendshme të zeza elegante, çorape të zeza dhe taka të larta, ndërsa më pas u shfaq me një palë pantallona të bardha me detaje dantelle, të kombinuara me çizme të bardha me taka, shkruan DailyMail.
Një tjetër moment i veçantë ishte paraqitja e saj me një fustan të gjatë portokalli, që i dha artistes një pamje elegante dhe mbresëlënëse.
Para kësaj performance, Lopez kishte tërhequr vëmendjen edhe gjatë qëndrimit të saj në Itali, ku ndau me ndjekësit fotografi nga udhëtimi dhe u shfaq me disa paraqitje të kuruara.
Artistja ka qenë në qendër të vëmendjes gjatë verës, duke udhëtuar nëpër Evropë dhe duke marrë pjesë në evente të rëndësishme, përfshirë Javën e Modës në Paris dhe finalen e Wimbledon 2026 në Londër.
Jennifer Lopez vijon të mbetet një nga ikonat më të njohura të muzikës dhe modës, duke dëshmuar edhe një herë se vazhdon të ketë një ndikim të fortë në skenën ndërkombëtare të showbiz-it. /Telegrafi/